Байден розповів, як знизити ціни [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес ухвалити закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін. Про це повідомляє Білий дім.
Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців та великих корпорацій.
Моя адміністрація продовжуватиме робити все можливе, щоб знизити ціни для американського народу. Конгрес теж має невідкладно діяти.
Глава Білого дому наголосив, що виною цінового стрибка стало вторгнення рф в Україну.
Підвищення цін через дії Путіна стало потужним ударом у травні як для нашої країни, так і для всього світу: високі ціни на бензин, на енергоносії та продукти харчування склали близько половини місячного зростання цін. Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи України, ми повинні робити більше - і швидко - щоб знизити ціни тут, у Сполучених Штатах.
Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".
Нам усім потрібно попрацювати, щоб зменшити інфляцію.
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