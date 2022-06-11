У Зеленського назвали реальні цілі росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росія від початку війни не планувала проводити так звану "денацифікацію". Її головна мета - знищити Україну як державу.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Подоляк озвучив головні цілі російського вторгнення, серед яких:
- захоплення територій України;
- нищення промислового потенціалу та інфраструктури;
- крадіжка продовольства та металу;
- масові вбивства;
- міграційна криза.
"То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?" - зазначив Подоляк.
Крім того, радник голови ОПУ показав фото з місця масового поховання українців у Маріуполі. Замість імен на табличках окупанти писали просто порядкові номери.
по темі
Росія продовжує вбивати українців, поки деякі просять "не принижувати" країну-окупанта
Російські окупанти розуміють, що їх кинули на смерть в Україні
Україна заплатила страшну ціну, щоб отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу
Збройні Сили України виграли битву за Київ
Ворог з міномета сім разів бив по Середино-Будській громаді