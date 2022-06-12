Наслідки санкцій: чим живуть та що купують росіяни? [ Редагувати ]
Проєкт видачі цифрового паспорта в росії - заморозили. Причина - нестача пластика й чіпів. І це - результат дії санкцій. А ще росіяни за порєбріком допивають залишки імпортного алкоголю, а попит на нові автівки - сягнув рекордно низького рівня. Про ці та інші наслідки західного тиску на росію - детальніше далі.
К 2024-му году россия должна полностью перейти на электронные паспорта.
Таку амбітну мету російський уряд поставив перед собою ще у 2019 році. І вже наступного року першими новенькі документи мали б отримати жителі столичного регіону і Татарстану.
Все то же самое, ФИО, дата и место рождения, в углу номер из букв и цифр, фото, оно же дублируется голографическим изображением, но срок действия всего 10 лет.
Та з початком так званої "спецоперації" росії в Україні - профільне міністерство заморозило проєкт. Про це повідомляє видання "Форбс". Причин, за їхніми даними, кілька. Перша - висока ціна документа. У порівнянні зі старою паперовою книжечкою за три сотні рублів - електронний паспорт потягнув би на тисячу.
Видання Forbes:
Це викликало б великий резонанс у суспільстві: якщо жителі москви могли б собі дозволити такі витрати, то в регіонах не стали б стільки платити з огляду на те, що практична користь від такого паспорта є неочевидною. Після початку "спецоперації" стало зрозуміло, що платити за цей паспорт на тлі кризи ніхто не буде.
Ще одна причина, через яку росіяни не скоро побачать сучасний паспорт - дефіцит матеріалів. Бракує і пластику, і чіпів.
Это и есть кремниевая пластина - исходник и сырье для производства чипов - в том числе и для паспортов.
Продовжують бити санкції й по автомобільному ринку, який лихоманить від початку війни рф в Україні.
Вообще никого нету, такая тишина, как будто автосалон закрыт, будто это музей или выставочный центр, где разговаривать и ходить нельзя. Только в кристально чистых бахилах, или это режимный объект и на него никого не пускают.
Продажі нових автівок у травні впали на рекордні 83 відсотки, - підрахували в Асоціації європейського бізнесу. За місяць салони по всій росії продали лише 24 тисячі машин. Це на 123 тисячі менше в порівнянні з травнем минулого року.
Сейчас реально начался какой-то дикий падеж цен, то есть огромные скидки дают, даже за нал готовы давать, по 200-300-350 тыщ рублей, даже на "Шкоды" в "У-сервисе" мы были. Там 350 штук просто скидывают за то, что ты перешел порог дилерского центра.
На статистику перш за все вплинув вихід з росії іноземних брендів. Але задніх пасе і вітчизняний автопром.
Продажі "ВАЗу" впали на 41 відсоток, "ГАЗу" - на 57 відсотків, а "Лади" - на рекордні 84 відсотки. Виробництво "Вест", "Грант" і "Ларгусів" призупинено на тлі дефіциту необхідних запчастин.
З тієї ж причини не працює і Калінінградський "Автотор". За даними "Бі-Бі-Сі", у травні завод вирішив підтримати співробітників, які сиділи без роботи. Роздали їм по 10 соток під городи і запропонували тимчасове працевлаштування - збирати врожай яблук, полуниці та лохини в радгоспі. Тож поки інженери перекваліфікувалися на садівників-огородників - росіяни купують уживані автівки.
Перевагу надають іномаркам з пробігом. Онлайн пропозиція на такі машини в півтора раза перевищує торічні показники.
Чарка за чаркою - допивають росіяни й імпортний алкоголь. Дистриб'ютори допродають залишки рому, віскі й вермутів зі складів. А от нове - не одержують.
Компанії, які постачали хмільні трунки - з рф пішли. Ресторани, які закупили міцні напої до війни - матимуть запасів до осені. Якщо російські вино-торгівельні компанії зможуть налаштувати імпорт з третіх країн, то заморський алкоголь ймовірно повернеться у рф. Якщо ж схеми не запрацюють - доведеться імпортозаміщувати.
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В середині травня остаточно й безповоротно з рф пішов ветеран іноземного бізнесу - "МакДональдз". Компанія почала працювати на російському ринку 32 роки тому. Жителі москви тоді першими відчули капіталізм на смак.
Згідно з прогнозом Організації економічної співпраці та розвитку - інфляція і надалі зростатиме, а от зростання економіки навпаки гальмуватиметься.
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