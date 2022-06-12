Україна запропонувала маршрути для експорту зерна через Польщу та Румунію - МЗС [ Редагувати ]
Україна розробила два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна та запобігання світовій продовольчій кризі. Про це заявив на саміті безпеки у Сінгапурі заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік, передає Reuters.
За словами Сеніка, Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту.
Ці маршрути не є ідеальними, тому що вони створюють певні вузькі місця, але тим часом ми робимо все можливе, щоб розвивати ці маршрути.
Дипломат не уточнив, скільки зерна вже перевозиться цими маршрутами.
Залізнична колія в Україні ширша за європейську, тому на кордоні зерно доводиться перевантажувати, але там не так багато складських приміщень. Транспортування зерна через Румунію - складний і дорогий процес: спочатку зерно довозять залізницею до портів на Дунаї, а потім - на баржах до порту Констанца.
Україна - четвертий за обсягом експортер зерна у світі. Офіційний Київ заявляє, що на території України зберігається майже 30 млн тонн зерна, яке через блокування росіянами Чорного моря намагаються експортувати автомобільним, річковим і залізничним транспортом.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наступного тижня планує обговорити вивезення українського зерна з президентом Зеленським і путіним.
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