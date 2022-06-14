"США і країни G7 працюють над новими санкціями проти росії" - Білий дім [ Редагувати ]
Вашингтон спільно з урядами країн "Великої сімки" опрацьовують новий пакет санкцій проти рф. Про це повідомляє Wilson Center.
Таку заяву зробив старший заступник помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ Дерек Хоган.
Ми дуже активно працюємо над тим, як нам посилити наш санкційний пакет. Ми робимо це в тісній координації з країнами-членами G7.
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