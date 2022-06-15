І на продовження соціальної теми. Виплати під час війни. Пенсії, допомога малозабезпеченим та сім'ям з дітьми. Цьогоріч до цього переліку додалася ще одна категорія - внутрішньопереміщені особи.

Як держава підтримує тих, хто змушений був покинути свої домівки через напад росії? Та чи реально отримати пенсію, якщо твоє місто окуповано? Відповіді на ці та інші питання шукала Анна Каменєва.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Втекти від війни у безпечне місце. Через напад росії - кожен шостий українець змушений був покинути свою домівку. Хтось виїхав за кордон, а хтось - в іншу область. І таких - внутрішньопереміщених осіб - в Україні вже понад 4 мільйони. Держава виплачує їм грошову допомогу вже кілька місяців. Та є ті, хто ще досі не отримав кошти. Чому? Коли будуть виплати? І з якими проблемами зіткнулися люди при оформленні статусу ВПО? Давайте про все послідовно.

Спочатку про саму допомогу. Всі, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи, може отримати виплату - дві тисячі гривень на дорослого, три тисячі - на кожну дитину або людину з інвалідністю. Гроші будуть нараховувати автоматично - на банківську картку, вказану під час оформлення статусу ВПО.

На гроші можуть розраховувати: українці, житло яких зруйноване або непридатне для життя. І при цьому вони подали відповідну заявку в застосунку чи на порталі "Дія". А також - переселенці з місць, де ведуться активні бойові дії або з тимчасово окупованих територій. І щомісяця список таких регіонів - оновлюється.

Нині у переліку певні громади восьми областей - Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Харківської. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Мінреінтеграції.

Як оформити статус ВПО та, відповідно, грошову допомогу? Прийти в ЦНАП чи відділ соцзахисту або подати заявку в застосунку "Дія". Дмитро разом із дружиною та донькою - на початку березня приїхали до Львова.

Дмитро, переселенець із Сум:

В Сумах на той момент були бойові дії, Сумська область була на той момент наповнена російськими військами, Суми були оточені й ми через перший же відкритий коридор вирвалися і нам повезло, не кожен міг звідти виїхати.

Вирвалися і тут же у Львові оформляли статус ВПО.

Дмитро, переселенець із Сум:

Ми надіялися, що Україна у смартфоні, але нікуди від бумажок не дінешся. Тому ми фізично декілька разів ходили в соцзахист. Писали заяву для отримання довідки ВПО. Після того ми вже могли написати заяву на отримання допомоги, тобто ще раз прийти забрати довідку.

Зрештою, через півмісяця гроші таки отримали. А от пані Оксані - переселенці з Одеси - довелося свої виплати - вибивати. Хоча статус ВПО отримала доволі швидко - ще у квітні.

Оксана, переселенка з Харкова:

Вони подивились у себе в соцзахисті, чи є я в їхній базі. В базі я не висвітлювалась, але ж статус отримала. Мені довелось трохи черги великі, трохи повисити тон, щоб щось вирішувалось. Мені сказали знову писати заяву. І тоді можливо вони щось зроблять. Минув тиждень, нічого не змінилось, я поїхала і знову туди і ніби з'явилась у базі.

Гроші жінка таки отримала.

Сума прийшла другого червня. Пришли 15 тисяч, тобто, з розрахунку - по 5 тисяч з квітня місяця.

Та є ті, хто допомогу все ще чекає. Переважно - це українці, які оформили статус ВПО після першого травня. Як це зробила Мілана. Дівчина понад три місяці була в окупації в Мелітополі. Виїхати змогла лише наприкінці місяця.

Добиралась я очень непросто в течение четырех суток. Я уже имею статус беженца. Туда я ехала со своим папой. Сказали ждать начислений, вот сижу жду.

Чекають виплат і рідні Маргарити Круглової. Жінка до Дніпра приїхала з Харкова ще в середині березня разом із мамою та тіткою. Вони - пенсіонерки.

Маргарита Круглова, переселенка з Харкова:

Так как наши бабусечки не имеют вообщем-то ни смартофонов, ни каких гаджетов, то поэтому мы второго числа сели в машину и приехали в офис соцзащиты.

Свої виплати жінка вже отримала - одразу за три місяці.

Маргарита Круглова, переселенка з Харкова:

Бабушки наши еще эту помощь не получили потому что это было оформлено второго мая, то есть они уже ну время ушло к сожалению, но вот мы ждем в конце этого месяца, как обещали где-то вот в 20-х числах, когда будет очередной транш.

А черговий транш - це 12,5 мільярдів гривень. Нардепи вже проголосували за спрямування цих коштів на програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зараз документ на підписі у президента. І половина цієї суми - вже розписана, кажуть у Мінсоцполітики. Бо є ще ті, хто досі не отримав виплати за березень та квітень.

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України:

Майже, я це підкреслюю, всі ці люди вже отримали виплати. Залишилось десь близько 200 тисяч. Це люди, які подавали через "Дію", які сьогодні в ручному режимі опрацьовують ці заявки, органи соцзахисту, треба перевірити.

Переселенцям грошима допомагають і міжнародні організації. Як-от, приміром - ООН. Малозабезпеченим українцям автоматично нараховують по 2220 гривень. Допомогу надаватимуть - три місяці. Мінсоц також запустило ресурс, де можна подати заявку на отримання допомоги від міжнародних партнерів. Там же - є відповіді на запитання щодо усіх соціальних виплат.

Приміром, чи виплачують пенсію тим, хто на тимчасово окупованих територіях? Відповідь міністерства - так. Але за іншою схемою. Якщо в людини банківська картка - виплати приходять на неї. Якщо ж раніше гроші приносив поштар, тоді

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України:

людині відкривається в "Ощадбанку" по замовчуванню рахунок, і її пенсія зберігається. Десь 300 тисяч - там де ми не бачимо людей, там жде, ми не можемо їм доставити. Але я ще раз кажу, нам головне - людині донести - твоя пенсія тебе буде чекати, тобі треба виїхати.

І от після виїзду з окупації - людина зможе забрати усі свої гроші. Тим, хто виїздить з окупації, держава також надає так звані миттєві гроші - прямо на вокзалах - пасажирам евакуаційних потягів. За травень таку допомогу вже отримали понад три тисячі українців. Поки що виплати дають на вокзалах Дніпра та Львова. У планах - ще Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці.