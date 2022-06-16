Доступний кровоспинний турнікет. Ветеран Збройних сил США, парамедик Максвел Мур, який від початку війни проводить тренінги з безпеки в Одесі, пропонує налагодити випуск дефіцитних виробів. Чоловік визнає: турнікет, матеріали для якого він купив на одеських ринках, може, й не ідеальний, але здатен врятувати життя.

Максвелл Мур - у минулому морський піхотинець: розвідник та парамедик, - демонструє власноруч виготовлений кровоспинний турнікет. Ветеран армії США, за плечима в якого - участь в операціях у Північній Африці, Афганістані та Іраці, вже три місяці в Одеси. Проводить тренінги з безпеки для моряків, поліцейських, військовослужбовців та цивільних одеситів. Максвел вражений хоробрістю українців. Але не менше - дефіцитом в армії найнеобхідніших речей. Частина закордонної допомоги або йде до підрозділів дуже повільно, або взагалі не доходить.

Максвел МУР, волонтер-парамедик:

Я бачив ці заповнені склади. І бачив, як ця допомога йшла не туди, куди мала, а зовсім в інше місце. Гуманітарна допомога є валютою. Якісь взаємні послуги один одному робляться. І вона не надходить в ті місця, де мала б бути, одразу.

Тим часом, волонтери намагаються забезпечити вояків необхідним. Найбільш затребувані - кровоспинні турнікети. Їх відсутність на полі бою може вартувати воїнам життя. Турнікет іноземного виробництва, сертифікований в Україні, коштує десь 30 доларів. Але, сумують волонтери, їх зараз складно знайти навіть на великих інтернет-платформах.

Купувати в неперевірених продавців - ризиковано. Адже, на ринку - безліч підробок.

Костянтин Макаров, волонтер центру "Експедиція":

Береш турнікета, який один в один з відомими брендами. З написами, назвами цих брендів. Але, це - не вони. Просто в руках у вас розповзуться. І вони не спасають людину. Вони навпаки вбивають. Бо людина сподівається, що в неї є турнікети. А в неї їх нема.

Є вітчизняний аналог високої якості. І лише за 300 гривень, але черга на ці турнікети - шалена.

Костянтин Макаров, волонтер центру "Експедиція":

Я хотів придбати десь приблизно 50 штук - нема. Коли будуть - невідомо, може бути - декілька тижнів. Але це приблизно один-два місяці чекати.

На фоні гострого дефіциту, американський парамедик запропонував власний варіант турнікету. Матеріали для нього - придбав на ринках Одеси. 100 гривень та 15 хвилин роботи, з якою впорається - впевнений Максвелл- навіть українська бабуся.

Матеріали Максвелл підбирав надійні, адже настала літня спека, а пластикові частини швидко псуються за високої температури.

Одеські волонтери за тестом спостерігають із цікавістю. Вони вже намагалися налагодити виробництво турнікетів, але їхні зразки забракували медики. Прогнозують: і до виробу американця будуть питання. Бо в цій версії немає захисної подушечки. Втім, свою функцію турнікет виконує.

Павло Зайцев, волонтер центру "Експедиція":

Він не такий зручний як оригінал, у лікарів неодмінно будуть претензії до нього, але ми не маємо оригіналу, якщо людині прийде на фронт оригінал, вона може замінити цій турнікет на оригінал.

Американець упевнений: такий турнікет може рятувати. І готовий допомогти волонтерам налагодити виробництво.

Максвел МУР, волонтер-парамедик: