У Запорізькій області падає хімзавод [ Редагувати ]
На хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області сталася пожежа. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв. м. Дані щодо постраждалих уточнюються.
У Запорізькій ОВА запевнили, що ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.
Пологи перебувають під тимчасовим контролем окупантів. Коментарів від українських силовиків поки не було.
Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти не припиняють гатити по містах і селах: люди сидять без води, світла та електрики.
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