Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з Джонсоном [ Редагувати ]
В Офісі президента України відбулася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. На ній йшлося про оборонну та економічну підтримку України, посилення санкції для росії.
Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він заявив, що сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі", - написав Єрмак.
Він додав, що Україна вдячна Британії за потужну підтримку.
"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути", - наголосив керівник ОП України.
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