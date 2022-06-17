У ході активних боїв Україна втрачає 30-50% військової техніки. Про це в інтерв'ю National Defence повідомив командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко.

Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. ...Втрачено майже 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем.

За словами заступника міністра оборони України з закупівель Дениса Шарапова, українській армії в першу чергу потрібні системи високоточної зброї, адже саме вони нададуть ЗСУ перевагу перед ворогом.

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Більшість важкої техніки, яку ми використовуємо, експлуатується в дуже тяжких умовах через сильний артилерійський обстріл і пожежі. Обладнання виходить з ладу через постійні артилерійські обстріли... Наприклад, артилерійські системи M777 дійсно можуть вражатися артилерією противника. На кожну батарею М777 припадає шість ворожих гармат. Після кожного артилерійського контакту нам доводиться брати дві артилерійські установки та відводити їх у тил для обслуговування, бо частина підсистем пошкоджена уламками. Це відбувається щодня.

Нагадаємо, що українська армія зазнає величезних втрат на фронті через перевагу окупантів у артилерії. За даними Офісу президента, щодня своє життя за Батьківщину віддають від 100 до 200 захисників.