Серед країн НАТО існує "майже офіційна" домовленість не постачати Україні певні види наступальних озброєнь. Про це заявив журналістами президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє НВ.

Це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певний вид озброєння, як, наприклад, штурмові літаки чи танки, було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі.

Макрон додав, що Франція переважно постачає Україні боєприпаси та бронетехніку, а також передала 12 САУ Caesar. У відповідь на прохання президента Зеленського Франція відправить в Україну ще шість Caesar.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що ФРН надає Україні озброєння й навчає українських військових користуватися сучасним озброєнням, самохідними гаубицями та зенітними установками.

Ми також пообіцяли, що надамо установки IRIS, які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Крім того, домовилися зі США та Великою Британією про те, що будемо поставляти ракетні установки залпового вогню.

Про підсумки першого після початку війни візиту лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва можна ознайомитися в нашому матеріалі.