З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 906 дітей. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

З них 323 дитини загинули і 583 отримали поранення.

16 червня в результаті вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному з сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.

14 та 17 червня через обстріли окупантами м. Миколаїв та смт. Савинці в Харківській області дві дитини (7-річний хлопчик і 15-річна дівчинка) отримали поранення. Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей в таких областях: Донецька - 301, Харківська - 170, Київська - 116, Чернігівська - 68, Луганська - 54, Херсонська - 52, Миколаївська - 48, Запорізька - 30, Сумська - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Крім того, за даними ОГП, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів. З них 209 зруйновані повністю.