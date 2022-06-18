Байден упав з велосипеда під час прогулянки (фото, відео) [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден упав з велосипеда під час ранкової поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер, де він та його дружина Джилл святкували 45-ту річницю весілля.
Байдени - затяті велосипедисти, які часто пересідають на ровери, перебуваючи у неформальній обстановці. Під час своєї п'ятничної прогулянки президент за кілька хвилин до падіння привітався з репортерами та помахав їм рукою.
Коли глава наймогутнішої держави світу впав, його оточили агенти секретної служби та допомогли підвестися.
"Я в порядку", - сказав 79-річний президент журналістам, піднімаючись. Байден додав, що його взуття зачепилося за педаль, що призвело до падіння.
Потім Байден знову сів на велосипед і поїхав далі. Це свідчить про те, що він не отримав жодних травм.
Нагадаємо, що у березні 2021 року Джозеф Байден кілька разів упав, піднімаючись трапом президентського літака.
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