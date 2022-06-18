Президент США Джо Байден упав з велосипеда під час ранкової поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер, де він та його дружина Джилл святкували 45-ту річницю весілля.

Байдени - затяті велосипедисти, які часто пересідають на ровери, перебуваючи у неформальній обстановці. Під час своєї п'ятничної прогулянки президент за кілька хвилин до падіння привітався з репортерами та помахав їм рукою.

Коли глава наймогутнішої держави світу впав, його оточили агенти секретної служби та допомогли підвестися.

"Я в порядку", - сказав 79-річний президент журналістам, піднімаючись. Байден додав, що його взуття зачепилося за педаль, що призвело до падіння.

Потім Байден знову сів на велосипед і поїхав далі. Це свідчить про те, що він не отримав жодних травм.

Нагадаємо, що у березні 2021 року Джозеф Байден кілька разів упав, піднімаючись трапом президентського літака.