Волонтерку і парамедика Юлію Паєвську на прізвисько «Тайра» звільнили з полону. З березня жінку утримували російські окупанти. Де саме? Чи катували? І як звільняли? Ці питання поки без відповіді. Жодних деталей - немає. Але Юлія Паєвська вже записала відеозвернення і подякувала президентові за обмін.

Те, що Тайра була цінною для росіян полонянкою, не викликає жодних сумнівів. Адже парамедик не один рік рятувала життя військових та цивільних у зоні бойових дій. Евакуйовувала людей із гарячих точок. А за день, перед тим, як потрапити в полон, встигла передати журналістам відео наслідків російських авіаударів по Маріуполю. Факти з життя Паєвської зібрала Лілія Налягака.

Це відео зняте нагрудною камерою Юлії Паєвської. Зараз її здебільшого знають за позивним Тайра. На кадрах парамедикиня допомагає цивільним та військовим у блокадному Маріуполі.

Юлія Паєвська допомагає пораненим та евакуює їх з 2014 року. У неї немає медичної освіти, але як сама каже "є талант і знання - потім прийшов досвід". Коли почалася війна на Донбасі, Юлія створила навчальний курс із тактичної медицини і читала лекції - спочатку на полігонах та базах добровольців, а потім на фронті. Паралельно почала працювати волонтеркою-парамедикинею у зоні бойових дій. За час війни на Донбасі Паєвська навчила тактичній медицині тисячі людей, евакуювала сотні військових з лінії фронту та сотні мирних жителів із так званої «сірої зони». За свою роботу здобула низку нагород, серед яких орден «Народного Героя України».

Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка-парамедикиня, Народний Герой України:

Этот опыт получить иначе невозможно, этот опыт оплачен жизнью, это не для красного словца - это правда. По 8 суток спали в машине, все это было очень тяжело, сложнее всего видить, как страдают ребята, как эти буквально метры земли какой кровью даются, старалась конечно поддерживать их.

Позивний «Тайра» у Паєвської з'явився на честь одного з найвідоміших японських родів. Як сама розповідала - так вона колись назвала свого героя у грі World of Warcraft, а згодом вирішила використати це як позивний під час війни. Поступово Паєвська зібрала евакуаційну групу волонтерів, яку один із їхніх водіїв жартома назвав «Ангелами Тайри» - за аналогією з назвою фільму «Ангели Чарлі». Ця назва поступово закріпилася.

Олена Монова, подруга Тайри:

До речі, надавали допомогу і російським пораненим, як це передбачено всіма конвенціями, рятувала дійте з під обстрілів, її підрозділ дуже багато вивіз дітей.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії Тайра поїхала до села Бердянське, неподалік Маріуполя. Там розташована база її "Ангелів". Під час бойових дій волонтерка опинилася в самому Маріуполі, де допомагала військовим та цивільним. 14 березня Паєвська перестала виходити на зв'язок. А незабаром з'явився сюжет російського пропагандиського телеканалу НТВ, у якому парамедикиню звинувачували у зв'язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки. Насправді ж Паєвська зеленим коридором вивозила дітей та жінок із Маріуполя до Запоріжжя. Тоді ж її і взяли в полон окупанти.

Олена Монова, подруга Тайри:

Всі ми зробимо все можливе, щоб вона повернулася неушкодженою - вона і її водій, яких захопили в полон разом.

Про звільнення Тайри з полону стало відомо напередодні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський, президент України:

Вдалося звільнити з полону Тайру - українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрали усіх.

Відео із подякою за звільнення сьогодні опублікувала сама Юлія Паєвська.