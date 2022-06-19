Вирішення продовольчої кризи: Зеленський назвав умову [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що позиція України залишається чіткою і незмінною - як тільки вдасться забезпечити безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі в світі.
Про це він сказав у відеозверненні.
Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо.
Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.
по темі
У четвер, 16 червня, президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів Франції, Німеччини, Румунії Італії Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драгі і Клауса Йоханніса біля Маріїнського палацу
У середу, 15 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів
Україна потребує прискорення постачання зброї для більш інтенсивного звільнення тимчасово окупованих територій
У Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити
У вівторок, 31 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що мільйони наших людей виборюють право на життя