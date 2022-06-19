Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що позиція України залишається чіткою і незмінною - як тільки вдасться забезпечити безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі в світі.

Про це він сказав у відеозверненні.

Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо.

Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.