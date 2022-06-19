Вибух був такої сили, що підняв тони грунту, засипав дахи одноповерхових будинків і припарковані машини

Понад десяток автівок, виробниче підприємство і будівля селищної ради. Такі руйнування після влучання двох ракет по селищу Пісочин під Харковом. Ракета впала поруч із сільрадою - й утворився справжній кратер. Вибуховою хвилею знесло дахи виробничих приміщень. Минулося без постраждалих. Попередньо, вибухи такої сили спричинили ракети Іскандер, які окупанти вже два тижні поспіль випускають по Харкову з території Білгородської області.

Біля Пісочинської селищної ради - вирва завглибшки в 5 метрів. Сюди прилетіли дві ракети. На дні кратера чоловіки збирають металеві уламки ракети.

Можливо, обломок від якоїсь ракети. Це може бути Іскандер, але це треба, щоб була експертиза.

Неподалік від центру влучання опинилася будівля селищної ради. Її суттєво зачепило вибуховою хвилею

Олег Чорнобай, пісочинський селищний голова:

Покрівля, вікна, комунікації. Фасадна частина.

Через дорогу - впала стара водонапірна вежа. Споруда заввишки 15 метрів завалилася на виробничий цех, розвалиши бетонну стелю.

Сергій - працівник зруйнованого цеху:

Оця башня, вона стояла там, праворуч. Після вибуху вона підпригнула, і «ногами» встряла у наш цех. Потім впала на бік. Вона металева і дуже важка, вона встряла і упала на бік.

Сергій каже, жодних військових об'єктів тут ніколи не було.

Сергій, працівник зруйнованого цеху:

У нас був цех, ми випробовували обладнання для будівельних компаній. Тобто ніякого військового об'єкта тут не було.

Потужним вибухом із землі підняло і цей снаряд часів Другої світової. У сусідньому дворі - екскаватор загортає другу вирву, щоб прокласти дорогу до побитих уламками автомобілів.

Вибух був такої сили, що підняв тони грунту, засипав дахи одноповерхових будинків і припарковані машини. Постраждало більше десятка автівок, із сусідніх будівель позносило дахи.

Олег Чернобай, пісочинський селищний голова:

Значної шкоди зазнали як багатоповерхові будинки, приватний автотранспорт, а також виробничі приміщення.Найголовніше, що жодна людина не загинула, не поранена. Це найголовніше. А всі будівлі, всі споруди ми обов'язково відбудуємо.

Щоденні нічні обстріли тривають в Харкові вже два тижні поспіль. Балістичні ракети «Іскандер» російська армія запускає на місто з території Білгородської області.