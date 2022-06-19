"Медведєв - клоун": у Європі відповіли на погрози екс-президента росії [ Редагувати ]
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Новий глава Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген відреагував погрози, які останнім часом лунають з вуст екс-президента росії Дмитра Мєдвєдєва.
Він назвав останнього ніким іншим, як клоуном, про це повідомляє Bild.
З відповідною заявою Хойсген виступив на міжнародному симпозіумі в місті Кіль (Німеччина).
"Медведєв сьогодні - клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", - цитує главу Мюнхенської конференції видання.
Зазначимо, що останнім часом Медведєв дійсно відзначився різкими та погрозливими заявами щодо України та її західних партнерів.
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