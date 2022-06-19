На Вінниччині собака пітбуль напав на двох хлопчиків віком 8 та 9 років. Постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє Нацполіція.

Подія сталася 18 червня близько 20 години у селі Кошаринці. Собака породи "Пітбуль накинувся на дітей, коли вони проходили повз будинку господарки собаки.

Зі слів 45-річної власниці тварини, пса вона закрила на подвір’ї, а сама пішла поратись по городу.

Діти, хлопчики віком 8 та 9 років, госпіталізовані до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, загрози їх життю не має.

Передня правова кваліфікація події - стаття 128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання – до 2-х років позбавлення волі.

Наразі поліція проводить з'ясовує, чи могла тварина самостійно покинути територію домогосподарства.

Нагадаємо, що Кабмін зобов'язав власників "небезпечних собак" купити страховку.