Президент США Джо Байден навряд чи приїде до України в рамках найближчої поїздки до Європи на саміт "Великої сімки".

Повідомляється, що Байден у понеділок заявив про те, що навряд чи відвідає Україну, коли наприкінці цього місяця вирушить до Європи на зустрічі на найвищому рівні із союзниками Вашингтона.