Байден заявив, що навряд чи відвідає Україну в ході поїздки на саміт G7 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден навряд чи приїде до України в рамках найближчої поїздки до Європи на саміт "Великої сімки".
Повідомляється, що Байден у понеділок заявив про те, що навряд чи відвідає Україну, коли наприкінці цього місяця вирушить до Європи на зустрічі на найвищому рівні із союзниками Вашингтона.
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