У Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію заводу "Азот" (відео) [ Редагувати ]
У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області.
У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".
Рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами.
Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо.
Очільник Луганщини наголосив, що "українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами".
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне біля Сєвєродонецька.
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