Євросоюз цього тижня виділить Україні 9 млрд євро допомоги - Bloomberg [ Редагувати ]
Найближчими днями Європейський Союз остаточно визначить деталі фінансового пакета для України в розмірі 9 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох європейських чиновників.
Про те, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 9 млрд євро до кінця 2022 року, раніше заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Bloomberg повідомляє, що новий пакет допомоги Києву складатиметься з "25-річних кредитів із 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми боргу". Виплати відсотків покриватимуться з бюджету ЄС.
Лідери ЄС мають зустрітися 23 та 24 червня у Брюсселі. На зустрічі планується обговорення плану відновлення України та її заявки на вступ до союзу.
Раніше Європейський інвестбанк оцінював відновлення України у трильйони євро. 20 травня Євросоюз переказав Україні 600 млн євро фінансової допомоги.
Нагадаємо, що ЄБРР надасть "Нафтогазу" кредит на 300 млн євро для проходження опалювального сезону.
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