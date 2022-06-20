Найближчими днями Європейський Союз остаточно визначить деталі фінансового пакета для України в розмірі 9 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох європейських чиновників.

Про те, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 9 млрд євро до кінця 2022 року, раніше заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Bloomberg повідомляє, що новий пакет допомоги Києву складатиметься з "25-річних кредитів із 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми боргу". Виплати відсотків покриватимуться з бюджету ЄС.

Лідери ЄС мають зустрітися 23 та 24 червня у Брюсселі. На зустрічі планується обговорення плану відновлення України та її заявки на вступ до союзу.

Раніше Європейський інвестбанк оцінював відновлення України у трильйони євро. 20 травня Євросоюз переказав Україні 600 млн євро фінансової допомоги.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть "Нафтогазу" кредит на 300 млн євро для проходження опалювального сезону.