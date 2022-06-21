На лінії фронту в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та росією. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, що 18 червня відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися п’ятеро цивільних українців, четверо з них були захоплені окупантами на Київщині.