На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою "50 на 50". Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З 50-ти наших захисників 37 - героїчні оборонці "Азовсталі".

Крайній обмін тілами загиблих відбувся 2 червня. Тоді Україна отримала тіла 160 військовослужбовців, з яких 52 - загиблі захисники "Азовсталі".

Напередодні повідомлялося, що до України вдалося повернути вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя. Більшість із них - захисники "Азовсталі".