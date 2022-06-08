"50 на 50": Україна обмінялась з росією тілами загиблих військових [ Редагувати ]
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою "50 на 50". Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
З 50-ти наших захисників 37 - героїчні оборонці "Азовсталі".
Крайній обмін тілами загиблих відбувся 2 червня. Тоді Україна отримала тіла 160 військовослужбовців, з яких 52 - загиблі захисники "Азовсталі".
Напередодні повідомлялося, що до України вдалося повернути вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя. Більшість із них - захисники "Азовсталі".
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До України вдалося повернути вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя. Більшість із них - захисники "Азовсталі". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, яке координує обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих бійців
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