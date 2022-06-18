Обмін 5 на 5: Україна повернула з полону цивільних, яких окупанти викрали на Київщині [ Редагувати ]
У суботу, 18 червня, відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися п’ятеро цивільних українців, четверо з них були захоплені окупантами на Київщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені - цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.
Четверо мирних українців потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них - під час окупації Гостомеля.
Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.
Нагадаємо, що 17 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення з полону парамедика Юлії "Тайри" Паєвської, яку окупанти захопили в Маріуполі в середині березня.
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