Часу чекати на доставку з іншого міста - не було

Волонтери можуть навіть неможливе! Ось один із багатьох доказів. У Дніпрі військовослужбовцям потрібен був перископ, або ж "труба розвідника". І потрібен був терміново - на те, щоб відреагувати на запит, волонтери мали лише кілька днів.

Часу чекати на доставку з іншого міста - не було. Який вихід знайшли - розкажемо просто зараз.

Дівчата поспіхом заповнюють коробку - от-от приїдуть військові забирати те, що просили. Зокрема, потрібна була труба розвідника. Завдання для волонтерів виявилося не з легких, адже знайти її потрібно було мало не за лічені години. Замовляти десь в іншому місті було марно - посилка не встигне дійти. А тому знайшли людину, яка взялася зробити перископ із підручних матеріалів!

Христина Лях – волонтерка:

Розвідник або не розвідник, а просто військовослужбовець може використати ось такий інструмент. Він достатньо просто влаштований. Тому ось такі самопальні труби вони підходять - це просто труба, два дзеркала і вони допомагають бачити із-за кутка із окопа. Штука дуже корисна.

Ця "труба розвідника" поїде до військових 93-ї бригади «Холодний Яр». Також наші захисники замовили біноклі.

Христина Лях – волонтерка:

У нас тут 3 біноклі, вони достатньо звичайні. Крастність 8-10. Це підходить для роботи розвідників для того, щоб бачити позиції ворога ,техніку, яка наближається.

Вода та ємності для неї - від початку літа це ще одна необхідність, яку часто просять військовослужбовці. Для "холодноярівців" волонтери знайшли дві бочки - одну віддали дніпряни, іншу волонтери купили.

Марія Чала – волонтерка:

Там немає ось таких побутових речей і для того, щоб навіть помитися, помити посуд або просто освіжитися та набрати водички, їм потрібна ємкість. Чим вони більші, тим краще.

Маргарита Турчак – волонтерка:

Запити змінюються щоразу. Якщо ми раніше шукали бушлати, щоб хлопці не мерзли, то зараз ми шукаємо щось,щоб було не холодно. Це якісь засоби від комах, фляги для води, якісь хладогенти і таке інше. Це найменша проблема, а от знайти якісь дрони, наприклад, мавіки досить проблематично, кажуть, що їх не завозять в Україну. Тож треба знайти людину, яка знайде її в Європі. В принципі таких запитів, як кров єдинорога, такого немає. Знайти можна все що завгодно.

Поки волонтери завантажують усе в машину, один із наших захисників погодився дати інтерв'ю. Просить лише не показувати обличчя - це ризик, адже він несе службу на передовій.

Олександр - військовослужбовець 93 бригади «Холодний Яр»:

В планах тільки наступати. Ворог, який зараз знаходиться на нашій землі, ми його маємо вибити і повернути кожен клаптик нашої країни, нашої землі, нашої держави.

Усім небайдужим, які допомагають армії, Олександр щиро дякує. Зізнається - підтримка з тилу підіймає моральний дух бійців.

Олександр - військовослужбовець 93 бригади «Холодний Яр»:

Завдяки ним наше житття та умови в окопах, де ми зараз зхнаходимося, вони допомагають нам і поліпшують умови для підняття морального бойового стану, морально-психологічного духу.

Наприкінці інтерв'ю - від себе та побратимів - Олександр обіцяє помститися окупантам за знищені будинки, зруйновані долі та життя кожного загиблого українця.