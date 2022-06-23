Замість реклами - патріотичні гасла! Чимало білбордів та сітілайтів по всій країні - замайоріли жовто-блакитними кольорами та підбадьорливими гаслами. Наша Ніна Коломієць розкаже, як тримають інформаційний фронт - у найгарячіших точках Київщини.

Жовто-блакитна карта України.

Кобзар у шоломі.

Назви міст-героїв, які стали щитом столиці.

Цифри "4.5.0.", на військовому жаргоні це означає "все спокійно".

Кожного, хто прямує до Києва, зустрічають не нав'язливі рекламні картинки з товарами та послугами. Роздивляючись узбіччя, не вірити в нашу перемогу просто неможливо.

Місто Вишгород на Київщині. У березні російські окупанти впритул наблизилися до його околиць. І жителі - під звуки канонад - готувалися до спротиву. Зокрема й інформаційного.

Віталій Кравчук, директор рекламної агенції у м. Вишгород:

Недалеко від нас були бойові дії, ми дуже сильно переживали за дух наших громадян. Ні поліграфія, ні поклейщики не працювали в цей час, але дуже хотілося підтримати дух наших мешканців, тому ми це зробили - від чистого серця для наших громадян, військових, захисників, щоб підтримати їх дух боронити нас від ворога, хто чим може.

Тепер центральні вулиці Вишгорода - майорять патріотичними банерами з подякою нашим захисникам і захисницям, а ще - ось таким зверненням до російських окупантів.

Віталій Кравчук, директор рекламної агенції у м. Вишгород:

Ця фраза стала найпопулярнішою, маленьким гімном патріотичним для наших мешканців, українців. Бо дійсно кожен із нас прагне того, щоб цей корабль пішов по направленню.

У містах, які прийняли на себе потужний удар рашистів і тимчасово були окуповані, - з'являються пам'ятні рекламні щити на згадку про загиблих героїв.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Цей білборд на в'їзді до села Мотижин на Київщині став своєрідним меморіальним знаком. Він присвячений голові сільради Ользі Сухенко та її родині. Їх окупанти викрали і безжально закатували.

Деякі рекламні конструкції - щойно ворожі танки з'явилися на Київщині - стали основою для оборонних споруд, розповідають в Асоціації зовнішньої реклами.

Максим Чаленко, голова Асоціації зовнішньої реклами Київської області:

Ассоциация потратила более миллиона гривен на изготовление противотанковых ежей - мы дали свой металл, помогли сварить эти конструкции, развозили на блокпосты, по всем киевским дорогам. На материалы изготовления ежей шли профиль, уголок, труба, блоки для блокпостов - это все составляющая рекламного щита, у нас были запасы. Мы срезали оперативно те щиты, которые мешали установке блокпостов, убирали аварийные щиты, которые пострадали после бомбежек.

Тепер прострілені, понівечені білборди на фоні руїн, - піднімають бойовий дух містян.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Місто Гостомель і досі оговтується після важких боїв. Багато будинків посічені уламками ворожих снарядів. А нещодавно тут з'явився ось цей білборд із зображенням найбільшого у світі українського літака "Мрія", який тут знищили російські окупанти. І який обов'язково буде відбудований після нашої перемоги.

Певно, колись на згадку про ключові події війни та її героїв будуть встановлені пам'ятники. А поки що - про потужний спротив і нескорений дух українців нам нагадують патріотичні білборди.