У столиці сьогодні попрощалися з багаторічним керівником "Легіону Свободи", командиром батальйону "Карпатська січ" Олегом Куциним. Як віддавали останню шану загиблому герою - репортаж Олександра Васильченка.

Безсмертну душу вперто в ланцюги, та ми зродились, щоб за неї вмерти, роздерти присуд смерті ваш, боги. Нас не злякають танки ні канони, ми славим бога, правду, новий світ...

З початку повномасштабного вторгнення рашистів майдан Незалежності знову перетворився на місце скорботи. Сьогодні українці прощалися із засновником "Легіону Свободи", командиром батальйону "Карпатська січ" Олегом Куциним. Ще в 14-му році він разом з побратимами вирушив на схід України - боронити нашу землю від російських загарбників.

Олег Куцин командир батальйону "Карпатська січ":

Залишив вдома все, що там було нажито. Взяв свою машину, взяв свого карабіна і приїхав на цю війну.

Саме тоді Олег Куцин ініціював створення добровольчої штурмової роти "Карпатська Січ". Яка згодом увійшла до складу збройних сил України й брала участь у боях за донецький аеропорт. Що росіяни з власної волі підуть з української землі, комбат ніколи не вірив.

Олег Куцин, командир батальйону "Карпатська січ":

До тих пір, коли буде існувати ця імперія, ця держава під боком, вона завжди буде зазіхати на нашу територію, на нашу минувшину, на нашу історію. Тобто, вона вся побудована на вкраденому від нас. Їхні еліти прекрасно це розуміють, що сам факт існування української держави, це той фактор, який рано чи пізно призведе до розвалу російської імперії. Власне тому їм потрібен не шматок України, ні Крим. Ні Донбас. Їм потрібна вся Україна.

24-го лютого "Карпатська січ" стала на захист столиці.

Віталій Кличко, київський міський голова:

В перші дні військових дій він пішов захищати Київ, в лавах Збройних сил Україні. Був в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Це північний напрямок міста Києва. Після того, як ми відбили російську навалу біля Києва, пішов у найгарячіші точки на сході країни. Був сміливою людиною, був справжньою людиною.

Загинув Олег Куцин у Харківській області, під Ізюмом. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі та побратими.

Він був нам усім батьком, незалежно від того скільки кому було років. Він був тим, хто дав мудрі поради, хто підтримав, хто оберіг і хто надихнув. Він ніколи не ховався, не беріг себе. Він завжди був на передовій. Там, де найгарячіше.

Це одне з останніх інтерв'ю командира "Карпатської січі". Тоді Олег зазначив, що його місце саме на передовій.

Олег Куцин, командир батальйону "Карпатська січ":

Я знав, що моє місце тут, почалася війна, я маю тут бути. Коли ми приїхали сюди, тут на цій ділянці фронту було ну буквально декілька сотень бійців ЗСУ. Коли ми приїхали, ми сильно підсилили цю ділянку. І ми стали на найважчі дві ділянки, як на мене, ми завдання виконали.

Поховали загиблого героя в Києві, на Байковому кладовищі.