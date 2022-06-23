В четвер, 23 червня, Миколаїв у черговий раз піддався обстрілу з боку російських військових. Жителів міста закликали пройти в укриття. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич в Telegram.

У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережні.

Мер додав, що в місті оголошена загроза артилерійських обстрілів.

Місцеве видання "Новини N" повідомляє, що поки відомо про три вибухи в місті: один прогримів близько 11:05, другий - на дві-три хвилини пізніше, приблизно з тим же інтервалом пролунав і третій вибух.

Водночас місцеві пабліки повідомляють про"прильоти".