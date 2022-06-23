"Всі в укриття": у Миколаєві знову прогриміли вибухи [ Редагувати ]
В четвер, 23 червня, Миколаїв у черговий раз піддався обстрілу з боку російських військових. Жителів міста закликали пройти в укриття. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич в Telegram.
У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережні.
Мер додав, що в місті оголошена загроза артилерійських обстрілів.
Місцеве видання "Новини N" повідомляє, що поки відомо про три вибухи в місті: один прогримів близько 11:05, другий - на дві-три хвилини пізніше, приблизно з тим же інтервалом пролунав і третій вибух.
Водночас місцеві пабліки повідомляють про"прильоти".
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