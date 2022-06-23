Під час саміту Євросоюзу в Брюсселі учасники погодили надання статусу кандидата в ЄС для України та Молдови. Про це повідомив прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель.

Підтвердив це і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Європейська рада щойно ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день є вирішальним кроком на вашому шляху до ЄС.

Раніше в четвер, 23 червня, Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС одразу після початку російського військового вторгнення.

9 травня країна передала союзу другу, останню частину анкети-опитувальника, яку необхідно заповнити для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. У цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства до європейського.

При цьому деякі країни заявляли, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати багато часу. Зокрема у МЗС Франції говорили про 15-20 років.