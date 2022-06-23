Президент України Володимир Зеленський вважає історичним рішення Європейського союзу про надання Україні статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив ввечері 23 червня, реагуючи на рішення саміту Євросоюзу.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу. Майбутнє України - в ЄС.

Володимир Зеленський подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також лідерам держав-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.

У Telegram Зеленський також опублікував відео і свої думки з цього приводу.