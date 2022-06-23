"Одне з найважливіших рішень для України за 30 років незалежності": Зеленський про статус кандидата в ЄС (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вважає історичним рішення Європейського союзу про надання Україні статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив ввечері 23 червня, реагуючи на рішення саміту Євросоюзу.
Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу. Майбутнє України - в ЄС.
Володимир Зеленський подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також лідерам держав-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.
У Telegram Зеленський також опублікував відео і свої думки з цього приводу.
Одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення - не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність.
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