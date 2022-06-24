На тлі розповсюдження інформації про можливий повторний наступ рашистів на Київ - столиця посилює оборону. На річці Дніпро сформовано перший дивізіон бойових катерів у складі військово-морських сил. На річкових катерах встановлено військове обладнання. Докладніше про те, як несуть службу захисники Дніпра - подивіться.

Потужні, маневрені та добре озброєні.

Такий нині річковий дивізіон, що віднедавна діє у водах Дніпра. Формувати його наші захисники почали ще у березні, коли частина річкового флоту перейшла в управління військових. Командувач військово-морських сил - віцеадмірал Олексій Неїжпапа - зазначає: зараз головна мета дивізіону - забезпечити підтримку сил оборони Києва.

Олексій Неїжпапа, командувач військово-морських сил ЗСУ:

До війни основна увага військово-морських сил була приділена в першу чергу Дунаю, Дніпровсько-Лиманскому каналу. Те, що близ безпосередньо південних кордонів нашої країни. Але повномасштабна агресія рф, яка почалася з усіх боків змусила нас дивитися не тільки на південну артерію, а й звичайно і на північ.

Віцеадмірал підкреслює - створити окремий підрозділ саме на річці Дніпро було необхідно через безпосереднє сусідство з Білоруссю, звідки від початку повномасштабного вторгнення рф постійно існує загроза нападу.

Олексій Неїжпапа, командувач військово-морських сил ЗСУ:

Завдяки підтримці наших друзів сухопутних військ і Генерального штабу, всі майже моряки, які були на цей момент в Києві, починаючи від викладачів нац. оборони, інспекції Міноборони, які безпосередньо були в Києві - всі підключились до цієї роботи.

Річковий дивізіон неодмінно поповнюватимуть - наголошують у керівництві військово-морських сил. Зокрема, планується будівництво нових катерів, аби в майбутньому сформувати на Дніпрі флотилію річкових суден.

Олексій Неїжпапа, командувач військово-морських сил ЗСУ:

Складатися буде з декількох дивізіонів і будуть розміщені в різних місцях Дніпра. Ми не забуваємо і про Дунай, кінець Дніпра, в якому зараз йдуть основні морські бої. Там дуже активні бойові дії й ми маємо вже деякий досвід застосування на річках, в цій зоні. І цей досвід будемо впроваджувати у сформованих дивізіонах.

Морська піхота має захищати територію України не тільки в морі - наголошує керівництво ВМС. Цілком реальні завдання стоять перед флотом і на річках.