Масові ракетні удари 25 червня: чому цілили саме з білорусі [ Редагувати ]
Ракетні удари зранку та вночі 25 червня по 6 областям України біли спеціально здійснені з території білорусі. Про це свідчить заява Головного управління розвідки.
Така провокація була зроблена для втягнення білорусі у війну проти України.
У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.
Що відомо ГУР про масований обстріл України з території білорусі 25 червня:
- було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22;
- рубіж пуску - район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України;
- бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області рф. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території рф;
- удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.
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