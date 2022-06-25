Ракетні удари зранку та вночі 25 червня по 6 областям України біли спеціально здійснені з території білорусі. Про це свідчить заява Головного управління розвідки.

Така провокація була зроблена для втягнення білорусі у війну проти України.

У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

Що відомо ГУР про масований обстріл України з території білорусі 25 червня: