Конгрес США готується визнати геноцидом війну росії в Україні [ Редагувати ]
Американський Конгрес підготував двопартійну резолюцію, яка визнає російські військові злочини в Україні геноцидом.
Про це повідомляє Foreign Policy.
Повідомляється, що напередодні група американських законодавців представила проект резолюції. У ньому стверджується, що невибіркові вбивства мирних українців, удари по пологових будинках і лікарнях, а також депортація сотень тисяч людей до росії відповідають критеріям геноциду, викладеним у відповідній Конвенції ООН.
Видання зазначає, що резолюція не має обов'язкової юридичної сили, проте є сигналом засудження дій Рросії і свідчить про зусилля членів Конгресу з надання постійної підтримки Україні.
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