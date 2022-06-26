Ракетний удар по житловому будинку Києва: кількість постраждалих продовжує зростати [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок попадання ракети в один з житлових будинків Києва, продовжує зростати.
Про це пише київський міський голова Віталій Кличко.
Як відзначив Кличко, рятувально-пошукові роботи в житловому будинку продовжуються.
"На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - пише мер.
Неповнолітню вже прооперували, її життю нічого не загрожує. Мама дитини перебуває в стані середньої тяжкості.
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