Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора. Війська рф зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 27 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1552 (+20),
- бойових броньованих машин - 3687 (+28),
- артилерійських систем - 771 (+7),
- РСЗВ - 243 (+0),
- засоби ППО - 101 (+2),
- літаків - 217 (+0),
- вертольотів - 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
- крилаті ракети - 139 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11),
- спеціальна техніка - 60 (+0).
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