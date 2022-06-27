З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора. Війська рф зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 27 червня орієнтовно склали: