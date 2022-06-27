Танкер Esen Ka, який ходить під турецьким прапором і завантажений російськими нафтопродуктами, не зможе розвантажитись у Батумському порту. Про це заявив віцепрем'єр, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Леван Давіташвілі.

Наші митні органи не видавали жодного дозволу на розвантаження санкційного вантажу.

Міністр додав, що у деяких "може, і є спокуса завозити санкційні вантажі до Грузії чи везти їх через територію Грузії", але "грузинські відомства діють із максимальною відповідальністю".

За твердженням Левана Давіташвілі, "вантаж дійсно належить компанії "Роснефть", яка підпадає під санкції".

Раніше опозиційна телекомпанія "Мтаварі Архі" ("Головний канал") повідомила, що танкер Esen Ka привіз до Батумі з Туапсе 30 тис. тонн вакуумного газойлю, що належить компанії "Роснефть". Хто одержувач вантажу, досі не зрозуміло. За інформацією телеканалу, угода укладена членами найближчого оточення мільярдера Бідзіни Іванішвілі, який вважається неформальним керівником країни.

Нагадаємо, що Україна вимагає запровадити санкції проти грузинського мільярдера Іванішвілі.