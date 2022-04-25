Україна вимагає від Заходу запровадити санкції проти грузинського мільярдера Бідзини Іванішвілі - екс-прем'єра Грузії та засновника правлячої партії "Грузинська мрія". З таким закликом до країн заходу звернувся голова парламентської фракції пропрезидентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

Головний грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі тісно пов'язаний із російською політичною верхівкою. Нещодавно опубліковані "плівки Іванішвілі" підтверджують ці зв’язки. Уся політика грузинської влади - це виконання вказівок з Кремля. Це і є причина їхньої риторики про невизнання воєнних злочинів росії проти України та спроби допомогти РФ обійти санкції. Сьогодні Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича. Він і його люди ведуть політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ. Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед. Щоб не допустити цього, я звернуся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду питання про введення санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході.

Зважаючи на все, Арахамія має на увазі неодноразово висловлені президентом Зеленським претензії Києва на адресу Тбілісі про відмову грузинського керівництва запровадити санкції проти росії.

Також Київ обурений забороною на організоване відправлення грузинських добровольців до України для участі у бойових діях. Крім того, військова розвідка України звинувачує Грузію у постачанні Росії товарів подвійного призначення, зокрема приладів нічного бачення.

А на нещодавній пресконференції президент Зеленський висловив невдоволення тим, що російські громадяни вільно відкривають рахунки у грузинських банках, а також реєструють у Грузії свої компанії.

Нагадаємо, що Зеленський передав Блінкену та Остіну план посилення санкцій проти росії.