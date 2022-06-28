В Центральному районі Маріуполя під час розбору завалів на гранаті підірвалися двоє людей. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко.

Їм було 15 та 23 років.

Обидва були залучені до робіт в якості "волонтерів". У підлітка численні осколкові поранення, чоловік має поранення легень, живота. Обидва перебувають в реанімації у важкому стані.