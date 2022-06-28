У Маріуполі під час розбору завалів на гранаті підірвалися люди [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
В Центральному районі Маріуполя під час розбору завалів на гранаті підірвалися двоє людей. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко.
Їм було 15 та 23 років.
Обидва були залучені до робіт в якості "волонтерів". У підлітка численні осколкові поранення, чоловік має поранення легень, живота. Обидва перебувають в реанімації у важкому стані.
по темі
Prev Next
27 червня 2022 10:14 100 тіл: у Маріуполі продовжують знаходити вбитих окупантами городян
Цього разу було знайдено 100 цивільних тіл
14 червня 2022 18:53 У Маріуполі окупанти зупинили ексгумацію тіл і переклали її на містян
У Маріуполі окупанти фактично зупини перепоховання людей, яких же самі убили, штурмуючи місто
27 червня 2022 09:46 Він бомбив Чернігів: в Україні ліквідовано російського майора
В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів
27 червня 2022 09:16 Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 953 дітей
26 червня 2022 10:00 Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані
За минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів