За останні чотири дні росія випустила по Україні 131 ракету. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Так:

4 дні тому із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети,

3 дні тому - 26 ракет,

2 дні тому - майже 40,

за минулу добу - 12.

На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців.

Також Залужний в розмові з Міллі та Радакіном додав, що сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

За його словами, у цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари.