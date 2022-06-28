Ставлення і до своєї батьківщини, і до її Конституції вже змінилося. За ці 4 місяці війни ми навчилися бути громадянами. Приміром, читати лекції студентам - з окопів у перервах між боями, як професор Федір Шандор. Або захищати диплом онлайн, з передової, як студент Ігор Рижак. І тим самим - виконувати 53 статтю Конституції.

Пари - з окопів. Та іспити - під обстрілами.

Все у вас вийде, в нас буде перемога, ми вас чекаємо тут на батьківщині. Ви минулий раз пообіцяли мені, що особисто приїдете за дипломом, памʼятайте про це.

А - ще зруйновані школи, випускні на руїнах, дистанційне навчання з різних куточків світу. Вчитися під час війни - випробування. Але:

Стаття 53, кожен має право на освіту.

Це Ужгород. Природничо-гуманітарний коледж місцевого університету. Пари, практичні, студентські вечірки... Цього року це все відійшло на другий план. Цим дівчатам лише 18, але війна змусила подорослішати.

Олеся Довбуш, Тетяна Мицьо - студентки Природничо-гуманітарного коледжу Ужгородського національного університету:

За останні декілька місяців наше життя дуже змінилося, оскільки ми намагаємося поєднувати як волонтерство, так і навчання. З 26 лютого ми почали приходити в коледж як волонтери, ми заносили в базу всіх переселенців,біженців, які сюди приходили, надавали їм якусь гуманітарну допомогу.

Яким буде наступний навчальний рік? Ясності поки немає. Але тут - уже розпочали вступну кампанію.

Володимир Росоха - директор коледжу. Оглядає бомбосховища. Це - основна вимога, аби розпочати навчання.

Володимир Росоха - директор Природничо-гуманітарного фахового коледжу УжНУ:

Тіки Михайло Юрійович, будь ласка, сюди поставиш куллєр, запас води, згідно тих норм, які є, і вогнегасник і… я думаю, ну поки все в порядку, більше нічого. Дякую. Ну практично ми готові, ну і ми ще тут закриваємо мішком, щоб іще один мішок. Поки тут відкрито, як тільки це сторожа закривають, щоб було зовсім безпечно.

Таких аудиторій тут кілька. Все обладнали для навчання під час тривоги. Єдине питання: де житимуть студенти з інших регіонів. Бо поки в гуртожитку - дім для переселенців.

Поки одні готуються до навчання у новому році. Інші - складають держіспит.

Настав час не боротися, а очолити процес. І безпечно провести студентів у світ цифрових технологій.

А це вже Ужгородський національний університет. Викладачі кафедри журналістики уважно слухають студента. Щоправда, він перед ними - онлайн.

У цих умовах, дедалі частіше рекламісти викристовують феномен провокаційної шокуючої реклами, де виступає інтенсивним подразником. Погоджуєтеся. Так. Дякую за такі …гарні думки.

Студент Ігор Рижак - захищає дипломну. Він перевівся на заочне, бо добровольцем пішов служити в ЗСУ. Розповідає, як це вчитися на фронті.

Ігор Рижак - здає дипломну роботу із фронту:

Як тільки розпочалася війна, в мене був ментальний шок, як я маю закінчити університет. В мене є тут товариші, побратими, які допомагали мені готуватися, викладачі, які завжди ставилися з розумінням до ситуації. Освічена людина - залог великої міцної держави у майбутньому.

Тема дипломної - шокова реклама. Викладачі кажуть: зі своєю роботою хлопець впорався на відмінно.

Сам не знаючи про це, іспит складав у присутності камер, а ще:

Захист носить публічний характер, весь цей час під час вашого захисту тут були присутні двоє людей, які так само перебувають напевно, що в шоці після всього побаченого. Напевно ви їх добре дуже знаєте.

Катерина Рижак - мама студента:

Та я не плакала, нашо ти так кажеш. Пишаємося тобою безмежно, любимо, бережи себе, це все завдяки вам, все буде добре.

А це вже - інша історія.

Замість ділового костюма - військова форма. У руках - записник, телефон і... автомат. Так з окопів викладає пари ужгородський професор Федір Шандор.

Федір Федорович дуже цікаво все розказує, але само цікаво, коли він розказує, а за його спиною починаються обстріли. Він каже не реагувати на це, ну все ж переживання є.

Олена Твардовська - студентка УжНУ:

Ми лише єдині переживаємо за його життя та здоровʼя, тому що це безцінний кадр.

Як і студент Ігор Рижак, професор Федір Шандор - добровольцем пішов у військкомат. Зараз захищає Україну на Харківщині. Після нічного чергування іде не відпочивати, а читати лекції. Він не пропустив жодної пари.

Пан Федір каже: бо освіта - це те, що формує гуманістичне суспільство.

Федір Шандор - професор Ужгородського національтного університету: