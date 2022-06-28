Підписання угоди про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

На саміті НАТО в Мадриді Туреччина погодилась підтримати вступ Швеції та Фінляндії до альянсу. Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністе.

Фінляндія, Швеція та Туреччина підписали спільний меморандум за підсумками переговорів у Мадриді. Анкара заявила, що Гельсінкі погодився на висунуті турецькою владою умови для вступу до військового блоку щодо боротьби з тероризмом.

За підсумками цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на саміті у Мадриді цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО. Конкретні кроки щодо нашого вступу до НАТО будуть узгоджені союзниками НАТО впродовж наступних двох днів.

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"Я радий завершити цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО. Тепер я з нетерпінням чекаю на плідні переговори про роль Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - заявив президент Фінляндії.

У канцелярії президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана заявили, що досягли бажаних кроків від Швеції та Фінляндії, щоб погодитися на їхній вступ до альянсу.

Туреччина отримала те, що хотіла. Країни погодилися на повну співпрацю з Туреччиною у боротьбі з Робочою партією Курдистану та її відгалуженнями.

Також буде знято ембарго на постачання продукції оборонної промисловості до Туреччини та розширено співпрацю у цьому напрямку. Буде створено структурований механізм співпраці для обміну розвідданими у боротьбі з тероризмом, надано підтримку максимально широкій участі Фінляндії та Швеції у механізмах безпеки ЄС.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що саміт НАТО в Мадриді ухвалить рішення про запрошення Фінляндії та Швеції до військового блоку 28 червня. За його словами, приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО стане найшвидшим в історії альянсу.

Дві скандинавські країни подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Туреччина застосувала право вето та блокувала цей процес. Турецька влада висловила готовність узгодити прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО під час виконання цими країнами десяти умов. Більшість із них пов'язані з припиненням діяльності Робочої партії Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною.

Нагадаємо, що НАТО збільшить присутність у Східній Європі до 300 тисяч військовослужбовців.