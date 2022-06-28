Канцлер ФРН Шольц розповів, коли з росії знімуть санкції [ Редагувати ]
Санкції проти росії, запровадженні через окупацію Криму та бойові дії на Донбасі, залишаються чинними. Водночас нові санкції, пов'язані зі збройним вторгненням в Україну, можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Москва досягне "справедливих" домовленостей із Києвом.
Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після триденної зустрічі лідерів "Великої сімки" (G7).
Без справедливої угоди (росії - ред.) з Україною санкції діятимуть.
Канцлер ФРН закликав Китай не підривати запроваджені проти росії міжнародні обмеження.
Ми наполягаємо на цьому в ході всіх наших переговорів.
За словами Шольца, на зустрічі глави держав та урядів ще раз запевнили один одного, що продовжать робити це разом.
23 червня у Кремлі заявили, що виконати мирний план в Україні можливо лише після того, як "українська сторона виконає всі вимоги росії".
Нагадаємо, що США розширили санкції проти росії та заборонили імпорт золота.
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