Санкції проти росії, запровадженні через окупацію Криму та бойові дії на Донбасі, залишаються чинними. Водночас нові санкції, пов'язані зі збройним вторгненням в Україну, можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Москва досягне "справедливих" домовленостей із Києвом.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після триденної зустрічі лідерів "Великої сімки" (G7).

Без справедливої ​​угоди (росії - ред.) з Україною санкції діятимуть.

Канцлер ФРН закликав Китай не підривати запроваджені проти росії міжнародні обмеження.

Ми наполягаємо на цьому в ході всіх наших переговорів.

За словами Шольца, на зустрічі глави держав та урядів ще раз запевнили один одного, що продовжать робити це разом.

23 червня у Кремлі заявили, що виконати мирний план в Україні можливо лише після того, як "українська сторона виконає всі вимоги росії".

Нагадаємо, що США розширили санкції проти росії та заборонили імпорт золота.