Збройні Сили України на півдні завдали п'ять авіаударів, ліквідували 22 росіян і РСЗВ "Ураган". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Крім того, було знищено три одиниці броньованої та п'ять іншої автомобільної техніки, та два склади боєприпасів.

Росіяни атакували парою ударних вертольотів Ка-52 околиці Олександрівки в Херсонській області, у відповідь ЗСУ п'ять разів застосували авіацію, зокрема в районі адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Відзначається, що наші штурмовики і вертольоти завдали ударів по скупченню ворожої сили і техніки, опорному пункту і ЗРК "Стріла-10".