ЗСУ знищили десятки росіян і РСЗВ "Ураган" на півдні [ Редагувати ]
Збройні Сили України на півдні завдали п'ять авіаударів, ліквідували 22 росіян і РСЗВ "Ураган". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Крім того, було знищено три одиниці броньованої та п'ять іншої автомобільної техніки, та два склади боєприпасів.
Росіяни атакували парою ударних вертольотів Ка-52 околиці Олександрівки в Херсонській області, у відповідь ЗСУ п'ять разів застосували авіацію, зокрема в районі адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.
Відзначається, що наші штурмовики і вертольоти завдали ударів по скупченню ворожої сили і техніки, опорному пункту і ЗРК "Стріла-10".
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