Власникам та керівникам торгових центрів Полтавської області заборонялося виганяти людей із приміщення на вулицю під час повітряної тривоги. Це підтверджується повідомленням Держспоживслужби Полтавської області, розміщеним на місцевих сайтах.

У повідомленні, зокрема, йдеться: "Під час повітряної тривоги весь персонал та відвідувачі мають негайно пройти у певне безпечне місце у самому закладі, а не пропонувати вийти із закладу".

У відомстві наголосили, що перебувати на вулиці під час повітряної тривоги дуже небезпечно і тому керівники торгових мереж мають взяти на контроль це питання та вжити максимальних заходів щодо забезпечення безпеки під час повітряної тривоги як для працівників торгових мереж, так і для їхніх відвідувачів.

Як з'ясували журналісти, подібні вказівки Держспоживслужби були однакові у багатьох областях України. Наприклад, Начальник інспекції з благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз 15 квітня говорив про те, що під час сигналу "Повітряна тривога" заборонено виганяти відвідувачів із торгових закладів.

Нагадаємо, 27 червня внаслідок ракетної атаки російських військ було зруйновано торговий центр "Амстор". Мер Кременчука заявив, що торговий центр не був закритий під час повітряної тривоги – у цьому міський голова вбачав порушення. В адміністрації торговельного центру Українським Новинам прокоментували, що дії посадових осіб ТЦ були чітко регламентовані протоколом № 12 засідання Ради оборони Полтавської обласної військової адміністрації від 18.03.2022, а також вимогами Держспоживслужби Полтавської області та Полтавської міської ради. Відповідно до вимог, було визначено максимально безпечне місце у будівлі ТЦ для відвідувачів та співробітників, які не хотіли залишати ТЦ під час повітряної тривоги. В адміністрації "Амстор" наголосили, що "маршрути евакуації та переміщення відвідувачів під час повітряної тривоги були розміщені у публічних місцях ТЦ. Виганяти людей після припинення роботи ТЦ згідно з вимогами було заборонено".

Крім цього, у коментарі зазначили, що "керівник торговельного центру заздалегідь повідомив усіх орендарів, що під час повітряної тривоги ТЦ не зачинятимуться, і центральні двері торговельного центру будуть відчинені для забезпечення максимального евакуаційного потоку для тих відвідувачів, які виявлять бажання залишити ТЦ. Після спрацьовування попереджувальної сирени "Амстор" працював лише в режимі "на вихід", охорона допомагала охочим покинути ТЦ. Завдяки злагодженим діям усіх служб і відповідальних осіб, особливо під час пожежі, що виникла після ракетного удару, масштаб трагедії вдалося суттєво знизити".