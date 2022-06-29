Усвідомлення людини як найвищої цінності. І повага до закону. Це те - що відрізняє нас від росіян. При чому, відрізняє споконвіку. Бо насправді нашій Конституції не 26 років. Вона має давній родовід. Про законотворчу традицію, якою нам точно варто пишатися - Ярина Марків розкаже.

Ніч проти 28 червня 1996 року. Ніч - доленосна. Коли на зміну палким дискусям і навіть бійкам... приходять гучні овації й сльози щастя. Все - у стінах Верховної Ради.

Я прошу уваги, сядьте, будь ласка, ми не закінчили роботу. Сядьте, будь ласка.

Та історична подія, яка відбулась в цьому історичному залі, посяде одне з головних міст в рідній історії держави україни

26 років тому Україна прокинулася з головним законом демократичної, вільної, незалежної держави - Конституцією. Та паспорт правової нації почав зароджуватися задовго до цього.

Олександр Алфьоров, історик:

В 11-му сторіччі на території нашої середньовічної держави Київська Русь Ярослав Мудрий приймає писане правоКонституційного акту з Руської правди. Саме з того часу ми говоримо, що Україна як держава починає жити за законами писаного права. Очевидно найгеніальніший винаходом юридичною української правової думки була конституція Пилипа Орлика.

Перша конституція в світі, укладена 5 квітня 1710 року українським гетьманом! Новообраний козацькою радою Пилип Орлик прописав у документі устрій української держави, права на незалежність від московського царства та Речі Посполитої. Конституція вперше в Європі розділила гілки влади - на законодавчу, виконавчу й судову. Торік вона вперше побувала вдома - в Софії.

Олександр Алфьоров, історик:

Вона мала преамбулу, яка відділяла її від інших законів. І ця преамбула історично стверджувала про нашу націю,про нашу політичність, козацьку державу. Конституція Орлика діяла всього кілька місяців, проте насправді її можна вважати першою Конституцією у світі. Ця Конституція на крок випереджала правову думку Європи.

Тим часом у московії, яка вже 3 століття посягає на нашу свободу, був свій закон, своя грамота – фільчина.

Олександр Алфьоров, історик:

В тому ж 16-му московська держава, яка тільки народилася після розпаду золотої орди, вже робила все, щоби людина ставала абсолютним рабом. Відповідно вони дійсно заздрять нам чому ,тому що раб заздрить найбільше вільному.

Під різними назвами - московське царство, російська імперія, советский союз, російська федерація нащадки російської орди покоління за поколіннями зазіхали на нашу свободу. Та в 1990 році, після прийняття Верховною Радою УРСР "Декларації про державний суверенітет " парламентарі почали відрізати пуповину колоніальної залежності і окреслювати права та свободи громадян держави Україна. Впродовж довгих 6-ти років депутати двох скликань працювали над головним законом - Конституцією.

Іван Заєць, народний депутат України 5-х скликань:

Ми мали відійти від тоталітарної політичної системи до демократичної системи. І ми ж не просто писали тільки політико-юридичний документ, ми розкодовували ту українську ментальність. Відповідно до конституційного договору, який було укладено між президентом і Верховною Радою у 95-му році, нова Конституція повинна була вже лежати на столі 8 червня... 27-28 червня - а Конституції нема.

Тому вже експрезидент Леонід Кучма поставив обранцям ультиматум. Або укладають законодавство на одному засіданні, або цим займеться референдум. Під загрозою розпуску парламенту - й кричали, й билися, й дискутували. Але таки зробили. 28 червня 1996 року о 9:00 народилася Конституція України.

Іван Заєць, народний депутат:

Головна затримка повʼязана з тим, що ВР скаладалася у своїй більшості з комуністів, із соціалістів проросійських люлей і вони не поспішали з ухваленням Конституції.

Найгостріші суперечки викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус української мови й Республіки Крим.

Іван Заєць, народний депутат:

Ми виступали, що має бути єдина державна мова. Комуністам, проросійським силам, обовʼязково треба було ще якась державна мова – зрозуміло, шо це російська. Комуністи-соціалісти хотіли таку форму організації - це радянське народовладдя, цю матрьошку .. ми ж виступали за президентсько-парламентську форму правління.

Зрештою, за 24-годинне безперервне засідання депутати дійшли консенсусу.

Іван Заєць, народний депутат:

Ми маємо досить добротний документ такої європейської якості, який не вичерпав на сьогоднішній день свого потенціалу.

Де життя людини - найвища цінність. Де кожен має права й свободи. Державна мова - єдина, а синій і жовтий - кольори свободи. Де Україна - суверенна, вільна й незалежна.