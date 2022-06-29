Зеленський назвав умови участі України у саміті G20 [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Участь України у саміті країн "Великої двадцятки" (G20) залежатиме від двох головних чинників. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Участь України залежатиме від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту", - заявив Зеленський.
При цьому Відодо зазначив, що він під час переговорів з Зеленським особисто запросив його стати учасником саміту "Великої двадцятки".
Варто зауважити, що Зеленський, ймовірно, поставленими умовами натякає на участь у саміті президента рф володимира путіна.
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