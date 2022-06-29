З'явилося відео влучання ракети в п'ятиповерхівку в Миколаєві [ Редагувати ]
У мережі з'явилися кадри сьогоднішнього прильоту російської ракети до житлового будинку в Миколаєві.
Завали досі розбирають, зараз відомо вже про 5 загиблих та 5 поранених, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Окрім житлового будинку, сьогодні зранку російські окупанти поцілили у гаражний кооператив. Там фактично вщент згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура.
Нагадаємо, що російські війська вранці випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет.
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