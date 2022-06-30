Скільки українських військових потрапили у полон: відповідь міноборони рф [ Редагувати ]
У російському полоні перебуває понад 6 тисяч українських військовослужбовців. Про це заявив офіційний представник міноборони рф Ігор Конашенков, повідомляє "Інтерфакс".
Загальна кількість військовослужбовців України, захоплених або здалися в полон, становить понад шість тисяч осіб.
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