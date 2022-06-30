Обмін 5 на 5: Україна повернула з полону цивільних, яких окупанти викрали на Київщині

У суботу, 18 червня, відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися п’ятеро цивільних українців.Четверо мирних українців потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них - під час окупації Гостомеля. Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України