Для евакуйованих родин із Маріуполя на Вінниччині відкрили оздоровчий центр. Там людям допомагають оговтатись від пережитого і знайти в собі сили жити далі. Реабілітацію вже пройшли 34 родини, і в планах на літо ще близько тисячі. Юлія Корчевська поспілкувалася з маріупольцями.

Добре… Так птички співають зранку. В чотири якщо встаєш виходиш… а воно ж не спиться, так хоть по-трошки зараз можна спати. А так, то я ж не могла взагалі спати…

Пані Наталя збирає речі. В оздоровчому центрі разом з онукою мешканка Маріуполя провела два тижні. За цей час трохи оговталась від пережитого жаху.

Наталя Кондратюк, переселенка з Маріуполя:

Я тут трошки відійшла. Тому, що морально, психологічно було дуже важко, а тут, то я одійшла. І ви знаєте, зараз повертатися, і я аж… Ну дуже хорошо.

З Маріуполя родина втекла у березні.

Наталя Кондратюк, переселенка з Маріуполя:

Там неможливо було залишатись. Ми просто спасали себе. Там неможливо було. Ми жили - в нас був терцентр, і роддом. Оце роддом, у який попала бомба. Куди там. Там свистіло і дньом і ночью. Ми просто спасалися.

Відтоді з дочкою та онукою оселилися у Вінниці. Поліна пішла до школи.

Поліна Іваненко, переселенка з Маріуполя:

Мы как сразу приехали, в начале апреля я записалась. И я уже в школу ходила.

11-річна Поліна лише тепер може сказати, що страх відступив.

Поліна Іваненко, переселенка з Маріуполя:

Я уже не боюсь. Мы ходили к психологу, занимались. Я разговаривала с Мариуполем, он сказал, что не страшно. Сказал делать упражнения. Я их делаю, когда мне страшно. Или что-то еще…

Родина два тижні безкоштовно відпочивала в оздоровчому центрі, який облаштували для вимушених переселенців з Маріуполя. Приміщення надали правоохоронці.

Іван Іщенко, керівник Гу Національної поліції у Вінницькій обл.:

Для нас було дуже приємно надати в користування табір, щоб діти з Маріуполя повністю відновилися від пережитого в їхньому місті. Щоб вони повністю себе відчули, що вони є для нас рідними.

А вінницька громада організувала побут та дозвілля.

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці:

Ми дуже хочемо, щоб ці люди, маріупольці, особливо дітки, щоб вони просто відволіклися від отих всіх страхіть війни, які вони пережили.

До першої зміни потрапило 34 родини. Це - 60 дітей та їхні батьки.

Марина Нікітіна, адміністраторка оздоровчого центру:

Мы уехали с нашего родного города и каждый испытал какой-то стресс для себя. И когда здесь все начинают коммуницировать - вот почему "Я - Мариуполь. Родина". Здесь все становятся родынами. Кто-то находит новых знакомых, кто-то встречает старых знакомых. Кто-то даже находит первую любовь. Есть у нас тут и такое на первом заезде. Цель - соединить всех. И чтобы не чувствовать вот это состояние одиночества.

Екскурсії, здорове харчування, активні розваги та щоденна зарядка - підбадьорює і додає сил.

Юрій, фахівець із розвитку спорту:

Уделить детям побольше внимания, времени, окружить их спортом, соревнованиями, конкурсами, заставить их двигаться и почувствовать вкус детства. Который должен чувствовать ребенок в раннем возрасте.

Оздоровчий центр працюватиме до вересня. Загалом заплановано вісім заїздів. За цей час тут мають оздоровитися близько тисячі маріупольців.