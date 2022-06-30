Для евакуйованих родин із Маріуполя на Вінниччині відкрили оздоровчий центр [ Редагувати ]
Для евакуйованих родин із Маріуполя на Вінниччині відкрили оздоровчий центр. Там людям допомагають оговтатись від пережитого і знайти в собі сили жити далі. Реабілітацію вже пройшли 34 родини, і в планах на літо ще близько тисячі. Юлія Корчевська поспілкувалася з маріупольцями.
Добре… Так птички співають зранку. В чотири якщо встаєш виходиш… а воно ж не спиться, так хоть по-трошки зараз можна спати. А так, то я ж не могла взагалі спати…
Пані Наталя збирає речі. В оздоровчому центрі разом з онукою мешканка Маріуполя провела два тижні. За цей час трохи оговталась від пережитого жаху.
Наталя Кондратюк, переселенка з Маріуполя:
Я тут трошки відійшла. Тому, що морально, психологічно було дуже важко, а тут, то я одійшла. І ви знаєте, зараз повертатися, і я аж… Ну дуже хорошо.
З Маріуполя родина втекла у березні.
Наталя Кондратюк, переселенка з Маріуполя:
Там неможливо було залишатись. Ми просто спасали себе. Там неможливо було. Ми жили - в нас був терцентр, і роддом. Оце роддом, у який попала бомба. Куди там. Там свистіло і дньом і ночью. Ми просто спасалися.
Відтоді з дочкою та онукою оселилися у Вінниці. Поліна пішла до школи.
Поліна Іваненко, переселенка з Маріуполя:
Мы как сразу приехали, в начале апреля я записалась. И я уже в школу ходила.
11-річна Поліна лише тепер може сказати, що страх відступив.
Поліна Іваненко, переселенка з Маріуполя:
Я уже не боюсь. Мы ходили к психологу, занимались. Я разговаривала с Мариуполем, он сказал, что не страшно. Сказал делать упражнения. Я их делаю, когда мне страшно. Или что-то еще…
Родина два тижні безкоштовно відпочивала в оздоровчому центрі, який облаштували для вимушених переселенців з Маріуполя. Приміщення надали правоохоронці.
Іван Іщенко, керівник Гу Національної поліції у Вінницькій обл.:
Для нас було дуже приємно надати в користування табір, щоб діти з Маріуполя повністю відновилися від пережитого в їхньому місті. Щоб вони повністю себе відчули, що вони є для нас рідними.
А вінницька громада організувала побут та дозвілля.
Сергій Моргунов, міський голова Вінниці:
Ми дуже хочемо, щоб ці люди, маріупольці, особливо дітки, щоб вони просто відволіклися від отих всіх страхіть війни, які вони пережили.
До першої зміни потрапило 34 родини. Це - 60 дітей та їхні батьки.
Марина Нікітіна, адміністраторка оздоровчого центру:
Мы уехали с нашего родного города и каждый испытал какой-то стресс для себя. И когда здесь все начинают коммуницировать - вот почему "Я - Мариуполь. Родина". Здесь все становятся родынами. Кто-то находит новых знакомых, кто-то встречает старых знакомых. Кто-то даже находит первую любовь. Есть у нас тут и такое на первом заезде. Цель - соединить всех. И чтобы не чувствовать вот это состояние одиночества.
Екскурсії, здорове харчування, активні розваги та щоденна зарядка - підбадьорює і додає сил.
Юрій, фахівець із розвитку спорту:
Уделить детям побольше внимания, времени, окружить их спортом, соревнованиями, конкурсами, заставить их двигаться и почувствовать вкус детства. Который должен чувствовать ребенок в раннем возрасте.
Оздоровчий центр працюватиме до вересня. Загалом заплановано вісім заїздів. За цей час тут мають оздоровитися близько тисячі маріупольців.
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