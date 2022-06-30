Росіяни платять хабарі, щоб втекти з війни: нове перехоплення [ Редагувати ]
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Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабарів за "демобілізацію" з війни, яку росія розв'язала проти України.
Про це повідомляє СБУ.
У розмові батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом втекти з війни. Каже, що може продати для цього свій автомобіль.
Батько думав, що така "демобілізація" коштує 2 тисячі доларів, але син запевняє його, що "послуга" вартує більше.
"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (розмір хабара - ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - каже він.
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