Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабарів за "демобілізацію" з війни, яку росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє СБУ.

У розмові батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом втекти з війни. Каже, що може продати для цього свій автомобіль.

Батько думав, що така "демобілізація" коштує 2 тисячі доларів, але син запевняє його, що "послуга" вартує більше.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (розмір хабара - ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - каже він.